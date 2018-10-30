По факту смерти вольского водителя в гараже начата проверка

СЕГОДНЯ 16:28 2018-10-30T16:35:44+03:00

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По факту гибели 36-летнего мужчины в Вольске началась доследственная проверка.

- По предварительным данным, накануне 29 октября мужчина направился в принадлежащий ему гараж, расположенный вблизи улицы Краснооктябрьская Вольска. В ночное время по телефону с ним связалась супруга, которой он пояснил, что завершает ремонт автомобиля и скоро пойдет домой. Однако туда он так и не прибыл, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР по области.

Утром родственники позвонили в полицию, которая при помощи спасателей вскрыла дверь гаража, где и был обнаружен труп мужчины.

Следователи завершили осмотр места происшествия. Следов насильственной смерти на теле мужчины не было.

По предварительной версии, он умер от отравления выхлопными газами автомобиля.