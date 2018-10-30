Саратовский спектакль на японском языке стал лучшей постановкой России

СЕГОДНЯ 16:03 2018-10-30T16:30:35+03:00

Театральный коллектив представил на иностранном языке «Сказку о старике и рыбке»

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В Москве завершился финал всероссийского фестиваля семейных любительских театров «Сказка приходит в твой дом»

- На суд жюри были представлены постановки творческого театрального коллектива воспитанников школы-интерната для обучающихся по адаптированным образовательным программам №5 из Саратова «Перспектива» и семейной студии театрального творчества «Волжские куролесы» гимназии №8 Энгельса, — рассказали «КП-Саратов» в министерстве образования Саратовской области.

Коллектив «Перспектива» стал победителем в номинации «Лучшая постановка на иностранном языке». Воспитанники школы-интерната представили отрывок из спектакля по мотивам сказки А. С. Пушкина «Сказка о старике и рыбке», который был исполнен на японском языке.