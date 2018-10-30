Депутат Гордумы Сергей Агапов проверил параметры отопления в доме Заводского района

СЕГОДНЯ 15:58 2018-10-30T16:28:49+03:00

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Депутат Саратовской городской думы Сергей Агапов стал инициатором проведения собрания жителей по актуальным вопросам в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Одним из поводов для собрания стала жалоба жильцов дома №14 по улице Орджоникидзе на отсутствие отопления в двух подъездах дома. Также в собрании собственников жилья приняли участие руководитель управляющей компании и представители администрации Заводского района.

Сергей Агапов лично посетил несколько квартир и убедился в значительно заниженных фактических параметрах отопления.

Старшая по дому рассказала, что с данной проблемой жильцы неоднократно обращались и в управляющую компанию, и в теплоснабжающую организацию. Однако их представители лишь перекладывали ответственность друг на друга, а проблема так и осталась нерешенной.

В ходе собрания было принято решение о проведении работ по устранению данной проблемы. Гидравлическая регулировка будет проводиться управляющей компанией в течение всего следующего рабочего дня до достижения необходимого результата.

Совместной проблемой для владельцев помещений в домах №№14 и 12 по улице Орджоникидзе стало благоустройство контейнерной площадки и несвоевременный вывоз ТБО. Со слов жителей, данная контейнерная площадка является общедоступной, поэтому на ней скапливается мусор с расположенных рядом гаражных кооперативов и многоквартирных домов. Решение данного вопроса взято на личный контроль депутатом, а также представителем управляющей компании.

- Личная встреча депутата с избирателями дает возможность горожанам обсудить возможность решения как личных вопросов, так и проблем общесоциальной направленности, что лишний раз доказывает необходимость проведения таких встреч! — отметил Сергей Агапов, подводя итоги встречи.