2018-10-30T16:26:29+03:00
Общество

В Саратове возложили цветы к памятнику жертвам политических репрессий

Мероприятие началось с минуты молчания
Екатерина Семенова
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Возложили цветы к памятнику жертвам политических репрессийВозложили цветы к памятнику жертвам политических репрессий
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На Воскресенском кладбище Саратова сегодня, 30 октября, почтили память жертв политических репрессий.

Как рассказали «КП-Саратов» в администрации города, участие в мероприятии приняли родственники жертв и реабилитированные граждане.

Мероприятие началось с минуты молчания. Настоятель храма Воскресения Христова протоиерей Александр Домовитый вместе с духовенством епархии провел православную литургию. После этого участники возложили цветы к памятнику жертвам массовых политических репрессий.

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