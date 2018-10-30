В Саратове возложили цветы к памятнику жертвам политических репрессий
Мероприятие началось с минуты молчания
Возложили цветы к памятнику жертвам политических репрессий
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На Воскресенском кладбище Саратова сегодня, 30 октября, почтили память жертв политических репрессий.
Как рассказали «КП-Саратов» в администрации города, участие в мероприятии приняли родственники жертв и реабилитированные граждане.
Мероприятие началось с минуты молчания. Настоятель храма Воскресения Христова протоиерей Александр Домовитый вместе с духовенством епархии провел православную литургию. После этого участники возложили цветы к памятнику жертвам массовых политических репрессий.