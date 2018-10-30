В Саратове задержан мужчина с самодельным пистолетом и патронами

СЕГОДНЯ 15:46 2018-10-30T16:16:34+03:00

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В минувшее воскресенье, 28 октября, в микрорайоне Солнечный, на улице Электронная, сотрудники полиции задержали 49-летнего саратовца. При досмотре у него обнаружен пистолет и пять патронов.

- Установлено, что оружие является самодельным однозарядным пистолетом калибра 5,6 мм, а патроны того же калибра изготовлены на заводе, — пояснили «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области.

Задержанный пояснил, что нашел пакет с оружием и патронами в доме на улице Перспективная. По факту незаконного оборота оружия возбуждено уголовное дело.