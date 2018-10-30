Регоператор: В Саратовской области создается жесткая система учета ТКО

СЕГОДНЯ 15:21 2018-10-30T16:00:04+03:00

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С началом работы Регионального оператора по обращению с ТКО весь объем мусора, производимый в зоне действия компании, проходит через экологически безопасную обработку и захоронение. Это требует особой системы контроля и учета на каждом этапе обращения с ТКО.

Уникальность действующей на территории Саратовской области коммунальной инфраструктуры заключается в охвате не только крупных населенных пунктов, но и самых отдаленных муниципальных образованных образований. В целях контроля поступающего массива ТКО на основных концессионных объектах выстроена надежная система контроля и учёта. В связи с увеличением поступающих объемов на районные МПС все объекты коммунальной инфраструктуры переходят на единую систему контроля. Ранее отходы, поступающие на районные МПС, измерялись кубатурой. Теперь на контрольно-пропускных пунктах данных мусороперегрузочных станциях ведется строительство современного весового оборудования, так как техника, используемая для сбора и транспортирования ТКО, отличается различным коэффициентом уплотнения.

- Мы выстраиваем надежную и жесткую систему контроля и учета образующихся коммунальных отходов. Объемы, поступающие на районные МПС, с началом работы Регоператора увеличились в разы, с некоторых районов ранее мусор и вовсе не поступал на концессионные объекты. Все это говорит об «обелении» отрасли. Сейчас все мусоровывозящие компании-подрядчики работают по территориальной схеме. Для грамотного учета наша компания начала строительство дополнительного оборудования. Точность устанавливаемых весов +/-10 кг, так как мы должны обладать точными данными сколько мусора образовалось в каждом районе, каждом селе и готовы в любой момент сообщить эти данные регулятору, — заявил директор Регионального оператора Михаил Андреев.

На данный момент подрядчиком, выигравшим в конкурсном отборе, забетонированы фундаменты и залиты пандусы на станциях, расположенных в Марксе, Степном, Ровном и Красном Куте. Следующий объект, который будет оборудован платформенными весами грузоподъемностью 40 тонн, станет станция в Мокроусе.

Напомним, в рамках концессионного соглашения с правительством Саратовской области АО «Управление отходами» построило 19 мусороперегрузочных станций, две из которых расположены в Саратове. МПС, являясь «логистическим плечом», обеспечивают прием, уменьшение объемов и перевозку на экологически безопасные обработку и захоронение в энгельсском «Экотехнопарке» и на балаковском мусороперерабатывающем комплексе.

Саратовский филиал осуществляет свою деятельность, следуя рекомендациям Национальной ассоциации концессионеров и долгосрочных инвесторов (НАКДИ) в области социально ответственного инвестирования и развития «зеленых» инвестиций. Именно поэтому главной и первоочередной задачей мусороперегрузочных станций является обеспечить всех жителей в зоне присутствия компании качественной коммунальной услугой по экологически безопасной обработке и захоронению ТКО.