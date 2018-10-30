Бухгалтер татищевской коммунальной компании обокрала жильцов на 800 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 15:15 2018-10-30T15:50:08+03:00

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Прокуратура Татищевского района выявила факты хищения денежных средств, внесенных потребителями за коммунальные услуги. В мошенничестве заподозрили бухгалтера-кассира ООО «Сторожевская коммунальная компания».

- Предполагается, что бухгалтер-кассир изменяла и проводила заниженные суммы в приходных кассовых ордерах, полученные от 320 абонентов за жилищные услуги, а в коммунальном учете сумма распределялась в полном объеме. В результате с 2015 по 2018 годы бухгалтер-кассир присвоила около 800 тыс. рублей, — пояснили «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

В отношении 57-летнего бухгалтера-кассира ООО «Сторожевская коммунальная компания» возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества, совершенного в особо крупном размере.