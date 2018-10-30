Саратовский предприниматель скрыл от государства 9 млн рублей налогов

СЕГОДНЯ 14:53 2018-10-30T15:12:30+03:00

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В отделе по расследованию особо важных дел регионального СК возбуждено уголовное дело в отношении директора организации за уклонение от уплаты налогов.

- По версии следствия, в период с октября 2015 года по июнь 2016-го предприниматель, используя реквизиты двух подставных организаций, реализовал масло подсолнечное и его компоненты 14 предприятиям, расположенным в Краснодарском крае, Ростовской, Нижегородской и Воронежской областях, республиках Татарстан и Удмуртия на общую сумму свыше 99 млн рублей с учетом 9 млн рублей НДС, — рассказали «КП-Саратов» в СУ СК РФ по Саратовской области.

При этом данные об этих сделках в налоговые службы поданы не были.

В общей сложности предприниматель задолжал государству свыше 9 млн рублей. На недвижимость и счета бизнесмена суд наложил арест на время погашения задолженности.