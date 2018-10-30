Энергетики заменили почти полкилометра теплосетей в Саратове

СЕГОДНЯ 14:33 2018-10-30T14:54:02+03:00

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Сотрудники «Т Плюс» провели ремонты бесхозяйных и муниципальных трубопроводов Саратова. В течение пяти дней, начиная с прошлого четверга, заменено порядка 483 м трубопроводов разного диаметра.

Изношенное состояние коммуникаций не позволило своевременно подать отопление в ряд жилых домов. Энергетики организовали масштабные работы с привлечением ремонтных бригад из Энгельса, Балакова, Самары и Пензы. В общей сложности было задействовано 28 бригад «Т Плюс», укомплектованных всей необходимой техникой. Всего устранено 78 повреждений.

В результате было запущено отопление в 113 объектах, 57 из которых — это жилые дома.

С 29 октября специалисты энергоинспекции ведут мониторинг качества теплоснабжения, оказывают помощь управляющим компаниям в регулировке параметров теплоснабжения. Также в начале этой недели саратовский филиал «Т Плюс» приступил к планированию предстоящего благоустройства на местах проводимых ремонтов: сейчас определяется необходимый для этого объем материалов.