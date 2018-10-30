Энергетики заменили почти полкилометра теплосетей в Саратове
Сотрудники «Т Плюс» провели ремонты бесхозяйных и муниципальных трубопроводов Саратова. В течение пяти дней, начиная с прошлого четверга, заменено порядка 483 м трубопроводов разного диаметра.
Изношенное состояние коммуникаций не позволило своевременно подать отопление в ряд жилых домов. Энергетики организовали масштабные работы с привлечением ремонтных бригад из Энгельса, Балакова, Самары и Пензы. В общей сложности было задействовано 28 бригад «Т Плюс», укомплектованных всей необходимой техникой. Всего устранено 78 повреждений.
В результате было запущено отопление в 113 объектах, 57 из которых — это жилые дома.
С 29 октября специалисты энергоинспекции ведут мониторинг качества теплоснабжения, оказывают помощь управляющим компаниям в регулировке параметров теплоснабжения. Также в начале этой недели саратовский филиал «Т Плюс» приступил к планированию предстоящего благоустройства на местах проводимых ремонтов: сейчас определяется необходимый для этого объем материалов.