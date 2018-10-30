В Саратове мужчина убил соседа из-за спора об армии

СЕГОДНЯ 14:31 2018-10-30T14:51:40+03:00

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В Саратове Заводским судом осужден мужчина за нанесение тяжких телесных повреждений повлекших смерть человека.

- По версии следствия, в ночь на 22 июля этого года гражданин Раецкий распивал с соседом спиртные напитки у него в гостях. В дальнейшем между ними возник спор из-за разных взглядов на службу в армии. В результате конфликта Раецкий нанес соседу многочисленные удары в корпус и в голову, — пояснили «КП-Саратов» в СУ СК РФ по Саратовской области.

На следующее утро тело погибшего обнаружили соседи. Несмотря на то, что Раецкий свою вину не признал, суд приговорил его к восьми годам колонии строгого режима.