2018-10-30T14:48:43+03:00
Общество

МЧС предупреждает саратовцев о гололедице

Автомобилистам рекомендуют «переобуться»
Екатерина Семенова
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Автомобилистам рекомендуют заменить автошины на зимниеАвтомобилистам рекомендуют заменить автошины на зимниеФото: Ольга Муравлёва
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ГУ МЧС по Саратовской области предупреждает об опасных погодных явлениях.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, ночью и утром ожидается гололедица.

Кроме того, местами будет туманно, ветер будет дуть с востока со скоростью до 5–10 м/с.

В связи с этим МЧС просит граждан быть осторожнее. Водителям рекомендовано сменить автомобильные шины на зимние, не совершать резких маневров на дороге, не превышать скорость, сохранять более длинную дистанцию до впереди идущего автомобиля и т. д.

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