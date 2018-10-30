МЧС предупреждает саратовцев о гололедице
Автомобилистам рекомендуют «переобуться»
Автомобилистам рекомендуют заменить автошины на зимниеФото: Ольга Муравлёва
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ГУ МЧС по Саратовской области предупреждает об опасных погодных явлениях.
Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, ночью и утром ожидается гололедица.
Кроме того, местами будет туманно, ветер будет дуть с востока со скоростью до 5–10 м/с.
В связи с этим МЧС просит граждан быть осторожнее. Водителям рекомендовано сменить автомобильные шины на зимние, не совершать резких маневров на дороге, не превышать скорость, сохранять более длинную дистанцию до впереди идущего автомобиля и т. д.