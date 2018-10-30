Саратовцы не слишком активно стремятся в Москву

СЕГОДНЯ 14:08 2018-10-30T14:34:35+03:00

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Саратовцы слабо интересуются жильем в Москве. Такие выводы можно сделать из исследования портала «ЦИАН». Всего лишь 1,7% запросов о столичной жилплощади исходит от Саратовской области.

- С 15,2% запросов лидирует Санкт-Петербург, Краснодарский край на второй строчке рейтинга с 9% поисковых запросов о жилье в Москве, — сообщили по итогам исследования специалисты портала «ЦИАН».

Меньше всего о столичном жилье хотят знать население Чукотского АО, Еврейской АО, оттуда на портал пришло лишь по 0,1% от всех запросов на московскую недвижимость.

Авторы исследования заметили, что малый интерес жителей центральной России к московским квартирам связан с относительно невысоким уровнем доходов жителей регионов. Численность населения влияет на число просмотров московских объявлений сильнее, чем уровень экономического развития регионов.