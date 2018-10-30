2018-10-30T14:34:35+03:00
Общество

Саратовцы не слишком активно стремятся в Москву

Эксперты объясняют небольшой интерес к покупке жилья в столице бедностью населения
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

Саратовцы слабо интересуются жильем в Москве. Такие выводы можно сделать из исследования портала «ЦИАН». Всего лишь 1,7% запросов о столичной жилплощади исходит от Саратовской области.

- С 15,2% запросов лидирует Санкт-Петербург, Краснодарский край на второй строчке рейтинга с 9% поисковых запросов о жилье в Москве, — сообщили по итогам исследования специалисты портала «ЦИАН».

Меньше всего о столичном жилье хотят знать население Чукотского АО, Еврейской АО, оттуда на портал пришло лишь по 0,1% от всех запросов на московскую недвижимость.

Авторы исследования заметили, что малый интерес жителей центральной России к московским квартирам связан с относительно невысоким уровнем доходов жителей регионов. Численность населения влияет на число просмотров московских объявлений сильнее, чем уровень экономического развития регионов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24