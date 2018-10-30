Марксовские спасатели нашли в поле замерзающих брата и сестру

СЕГОДНЯ 14:05 2018-10-30T14:47:29+03:00

Мужчина и женщина заблудились и истратили весь бензин

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Вчера вечером, в 22:07 29 октября, в Марксовском районе спасатели нашли в чистом поле замерзающих 35-летнего мужчину по фамилии Куликов и его 38-летнюю сестру.

- Куликовы съехали на автомобиле ВАЗ-21099 в поле примерно в 14:00, затем заблудились, у машины кончился бензин. К вечеру сильно похолодало и окончательно стемнело. Однако благодаря тому, что у мужчины был при себе мобильный телефон, их местоположение вычислили с помощью GPS-сигнала, — рассказали «КП-Саратов» в областной службе спасения.

Пострадавшие были обнаружены в районе села Колос Марксовского района. Их автомобиль отбуксировали к ближайшей бензозаправке.