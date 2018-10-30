Балаковская АЭС провела открытый турнир по большому теннису

СЕГОДНЯ 14:01 2018-10-30T14:45:38+03:00

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При поддержке Балаковской АЭС 27 и 28 октября 2018 года прошли соревнования по большому теннису в рамках открытого Кубка атомной станции.

Соревнования за право сыграть в финальной части турнира длились два дня — это 13 часов упорной борьбы, яркой зрелищной игры. В первый день теннисисты соперничали в группах, основная же борьба развернулась в завершение второго дня турнира.

Финальный матч за кубок состоял из трех сетов. В итоге призовые места распределились следующим образом: победителем турнира со счетом 6:4 4:6 4:1 стал слесарь Балаковского филиала АО «Атомэнергоремонт» Максим Чернов, второе место занял начальник смены реакторного цеха №1 Балаковской АЭС Денис Корчмарик, третье — балаковец Алексей Спиридонов.

- Для нас эти соревнования стали генеральной репетицией перед завершающим открытым турниром по теннису среди работников атомной энергетики и промышленности на призы концерна «Росэнергоатом», — отметил финалист турнира, Денис Корчмарик. — В начале декабря на корте города Удомля, рядом с которым расположена Калининская АЭС, встретятся сильнейшие спортсмены нашего электроэнергетического дивизиона. Нам предстоит выложиться по максимуму.