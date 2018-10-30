2018-10-30T13:56:17+03:00
Происшествия

В вольском гараже обнаружен труп мужчины

Причины смерти водителя устанавливаются
Тимур Гадеев
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В одном из гаражей Вольска, рядом с автомобилем «ВАЗ», обнаружили труп мужчины.

- Сегодня, 30 октября, в 7:30 утра, после обращения кого-то из знакомых или близких погибшего в полицию, правоохранители обратились к спасателям с просьбой помочь вскрыть дверь гаража в районе поселка Химчистка. Внутри, возле машины, был обнаружен погибший мужчина, — рассказали «КП-Саратов» в областной службе спасения.

Причины смерти устанавливает полиция. Возможно, смерть водителя произошла из-за отравления выхлопными газами.

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