В вольском гараже обнаружен труп мужчины

СЕГОДНЯ 13:35 2018-10-30T13:56:17+03:00

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В одном из гаражей Вольска, рядом с автомобилем «ВАЗ», обнаружили труп мужчины.

- Сегодня, 30 октября, в 7:30 утра, после обращения кого-то из знакомых или близких погибшего в полицию, правоохранители обратились к спасателям с просьбой помочь вскрыть дверь гаража в районе поселка Химчистка. Внутри, возле машины, был обнаружен погибший мужчина, — рассказали «КП-Саратов» в областной службе спасения.

Причины смерти устанавливает полиция. Возможно, смерть водителя произошла из-за отравления выхлопными газами.