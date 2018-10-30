Саратовчанка выложила в сеть видео с дачными ворами

СЕГОДНЯ 13:07 2018-10-30T13:54:59+03:00

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Подписчица группы «Саратов онлайн» опубликовала видео кражи металла с дачи в Ленинском районе. На видео показано, как дачные воришки выносят с участка листы железа и чугунную ванную.

- Воры выносят металл с дач. Обворованы десятки участков в Ленинском районе Саратова. Вглядитесь, возможно вы их знаете. На последних видео лица видно хорошо. Помогите найти воришек, — призывает пользователь Анна Ад-Вокат.

Другие пользователи группы также призывают саратовцев посмотреть ролик. Если похитителей удастся опознать, нужно сообщить в правоохранительные органы.