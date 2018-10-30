Студенты создали модель социально-экономического развития Саратовской области на 25 лет вперед

СЕГОДНЯ 12:25 2018-10-30T12:49:51+03:00

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25 октября на базе информационного центра по атомной энергии прошла форсайт-сессия «Бренды Саратова» в рамках образовательной программы «Ты предприниматель». Организаторами форсайта выступили «Ассоциация молодых предпринимателей России», ГБУ РЦ «Молодежь плюс» при поддержке экспертов Общественной палаты Саратовской области, модераторами форсайта была команда из Центра психолого-экономических исследований ПИУ имени П. А. Столыпина. Одна из основных целей форсайт-сессии — разработка бизнес-проектов и дорожной карты развития молодежного предпринимательства Саратовской области до 2024 года.

Организаторы форсайта предложили студентам создать модель социально-экономического развития Саратовской области в период с 2019 по 2024 год. Причем основная входящая информация, данная студентам, касалась конкретных точек роста анонсированных органами власти Саратовской области. Например, строительство и запуск международного аэропорта в 2019 году, участие Саратовской области в реализации проекта «Трасса Шанхай — Гамбург», реализация национальных проектов «Культура» и «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Более 100 студентов из четырех саратовских вузов, среди которых ПИУ имени П. А. Столыпина, СГАУ, СГУ, СЭУ, под руководством предпринимателей, ученых, общественных деятелей, были задействованы на трех площадках.

В рамках каждой тенденции были выявлены тренды, после чего студенты сгенерировали пул проектов, отвечающих за ослабление негативных тенденции и усиления положительных. Важно отметить, что во время работы над проектами разработчикам было необходимо учитывать бренды Саратовской области. Данный подход обеспечил привязку проектов к «земле», которые можно реализовать на территории Саратовской области.

В результате на момент окончания форсайт-сессии был сформирован пул из более чем 100 проектов. Эти проекты попали на анализ и оценку Экспертного Совета АМПР. В результате анализа эксперты разделили проекты на две части: концептуальные и прикладные.

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Итоги форсайта будут презентованы региональному руководству в ближайшее время рабочей группой по молодежному предпринимательству ОП Саратовской области, куда входят Экспертный Совет АМПР, руководители предпринимательских ячеек в вузах, представители научного сообщества, а также представители органов власти.

Как отметил один из организаторов форсайта — Мутигуллин Марат: «Что студенческое сообщество готово к участию в реализации проектов, как в роли исполнителей, так и в качестве волонтеров. Активность молодежи необходимо поддерживать путем вовлечения в реализацию государственного плана социально-экономического развития Саратовской области, что частично делается в рамках реализации программы «Ты — предприниматель» и ряда других проектов совместного общественно-государственного партнерства СРО «Ассоциация молодых предпринимателей и ГБУ РЦ «Молодежь плюс».

Напомним, форсайт-сессия прошла в рамках программы «Ты — предприниматель». Регистрация на участие в программе по ссылке, справки по телефону: +7 (8452) 32-02-64