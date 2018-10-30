В Краснокутском районе мужчину наказали за желание поспать в чужом доме

СЕГОДНЯ 12:23 2018-10-30T12:26:47+03:00

Он пришел к приятелю, уснул, а потом не захотел уходить

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В Саратовской области осудили жителя села Интернациональное Краснокутского района. 41-летнего Аслана Самадова обвиняют в незаконном проникновении жилища своего приятеля.

- Днем 28 августа Самадов решил наведаться к своему 49-летнему товарищу, живущему в том же селе. Дверь квартиры хозяин не открыл, тогда злоумышленник разозлился и полез в дом через форточку. Когда он забрался в комнату, то обнаружил, что там пусто, и лег спать, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СК РФ по региону.

Пока Аслан дремал, домой пришел хозяин и начал выпроваживать его. Самадов не захотел уходить, тогда владелец помещения вызвал полицию, которая и застала незваного гостя.

Злоумышленник не стал отпираться и признал свою вину. Суд приговорил его к 100 часам обязательных работ.