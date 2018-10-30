В Саратовской области промышленные предприятия получат субсидии

СЕГОДНЯ 12:07 2018-10-30T12:09:21+03:00

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Завтра, 31 октября, в Саратовской области стартует прием документов на право получения субсидий из областного бюджета промышленными предприятиями обрабатывающих производств.

- Деньги предназначены для компенсации части затрат на модернизацию и техническое перевооружение производственных мощностей в рамках реализации инвестиционных проектов, — сообщили «КП-Саратов» в минпроме региона.

Условия участия, список необходимых документов и порядок их подачи размещены на официальном сайте министерства промышленности и энергетики области в разделе «Информация для предприятий».