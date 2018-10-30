В Саратовской области промышленные предприятия получат субсидии
Общий размер финансовой господдержки составляет 11 млн рублей
Изменить размер текста:
Завтра, 31 октября, в Саратовской области стартует прием документов на право получения субсидий из областного бюджета промышленными предприятиями обрабатывающих производств.
- Деньги предназначены для компенсации части затрат на модернизацию и техническое перевооружение производственных мощностей в рамках реализации инвестиционных проектов, — сообщили «КП-Саратов» в минпроме региона.
Условия участия, список необходимых документов и порядок их подачи размещены на официальном сайте министерства промышленности и энергетики области в разделе «Информация для предприятий».