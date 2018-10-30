В Новоузенске мужчину осудили за убийство черенком от мотыги

СЕГОДНЯ 11:47 2018-10-30T12:07:48+03:00

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В Новоузенске 46-летнего мужчину осудили за причинение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть.

- 27 мая к дому подсудимого Андрея Алаева пришел его 66-летний пьяный знакомый. Хозяин потребовал от гражданина уйти, а после того, как тот отказался, нанес ему удар в живот деревянным черенком от мотыги, — рассказали «КП-Саратов» в СУ СК РФ по Саратовской области.

На следующий день потерпевший от полученной травмы, осложненной разрывом печени, скончался в больнице. Новоузенский суд приговорил Алаева к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.