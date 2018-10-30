Под стражу заключили мужчин из Калининска, забивших гостя до смерти

СЕГОДНЯ 11:44 2018-10-30T11:45:38+03:00

Они решили избить его из-за того, что у сожительницы одного из злоумышленников была расстегнута одежда

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В Калининске арестовали двоих мужчин, которых обвиняют в смертельном избиении гостя.

- Следователи собрали достаточно доказательств для предъявления обвинения злоумышленникам, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СК РФ по Саратовской области.

Напомним, в одном из домов Калининска, по предварительной версии, 23 октября собралась пьяная компания из пяти человек. После распития все заснули, кроме 24-летнего хозяина дома, он будил мужчин и предлагал продолжить выпивать.

В этот момент в дом зашли отец и 34-летний сожитель одной гостьи, которая находилась там, и сказали ей идти с ними домой. Дама пошла, и ее возлюбленный заметил, что у девушки расстегнута одежда и предположил, что к ней кто-то приставал. Он сказал об этом хозяину дома и они вместе с ним начали бить двоих мужчин.

Один из избитых смог убежать, а другого выбросили на улицу. Ночью владельцы жилья затащили потерпевшего домой, а утром обнаружили его мертвым.

Судмедэкспертиза показала, что он скончался от тупой травмы головы.

Двоих мужчин — 24-летнего хозяина дома и 34-летнего сожителя гостьи — обвинили, по ходатайству следователя их заключили под стражу.

Сейчас следователи собирают улики. Расследование продолжается.

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