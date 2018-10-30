2018-10-30T12:05:20+03:00
Звезды

Студентка саратовской консерватории завоевала гран-при Всероссийского конкурса Руслановой

Участие в конкурсе принимали исполнители из 30 регионов страны
Екатерина Семенова
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Екатерина Деева завоевала гран-при Всероссийского конкурса имени РуслановойЕкатерина Деева завоевала гран-при Всероссийского конкурса имени Руслановой
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В Саратове состоялся IX Всероссийский конкурс исполнителей народной песни имени Л.А. Руслановой.

Как рассказали «КП-Саратов» в Центре народного творчества имени Руслановой, участие в конкурсе приняли 288 человек из 30 регионов России.

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Гран-при был присужден пятикурснице Саратовского государственной консерватории имени Собинова Екатерине Деевой. Она же удостоилась специального приза от губернатора.

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Приз председателя Саратовской облдумы завоевала семья Крыловых из Башкортостана приз министерства культуры РФ — Алеся Радзиловская (Белгород), минкульта Саратовской области — Дмитрий Константинов (Хабаровск), Центра народного творчества им.Л.А. Руслановой – Анна Морозовская (Калининград),

Лучшей исполнительницей песен Руслановой признана Сабина Микаилова (Липецк).

Приз жюри конкурса впервые в его истории получил не конкурсант, а концертмейстер Сергей Рублев из Саратова.

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Торжественная церемония закрытия и гала-концерт состоялись в областной филармонии имени Шнитке.

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По словам губернатора Валерия Радаева, IX Всероссийский конкурс исполнителей народной песни имени Лидии Руслановой стал значимым явлением в культурной жизни Саратовской области и всей России.

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