В Саратове грабитель отнял у прохожего травматический пистолет

СЕГОДНЯ 11:16 2018-10-30T11:22:43+03:00

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35-летний житель Саратова обратился в полицию с заявлением о грабеже.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД, преступление было совершено в половине третьего ночи 7 октября у дома №2 по улице Чехова.

По словам потерпевшего, неизвестный мужчина избил его и отнял травматический пистолет «МР-79-9ТМ».

По данному факту было возбуждено уголовное дело. 29 октября в рамках операции «Антикриминал» полиция задержала 22-летнего грузчика. Украденное оружие изъяли.