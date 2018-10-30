В Саратове грабитель отнял у прохожего травматический пистолет
Преступление было совершено глубокой ночью
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35-летний житель Саратова обратился в полицию с заявлением о грабеже.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД, преступление было совершено в половине третьего ночи 7 октября у дома №2 по улице Чехова.
По словам потерпевшего, неизвестный мужчина избил его и отнял травматический пистолет «МР-79-9ТМ».
По данному факту было возбуждено уголовное дело. 29 октября в рамках операции «Антикриминал» полиция задержала 22-летнего грузчика. Украденное оружие изъяли.