В Саратове выберут детей для «Академии танца Бориса Эйфмана»
Предварительный просмотр состоится 3 ноября
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В Саратове выберут талантливых детей для «Академии танца Бориса Эйфмана».
Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, предварительный просмотр отборочной комиссией состоится 3 ноября в 16 часов.
Мероприятие пройдет в областном центре народного творчества имени Руслановой (улица Ломоносова, 20).
«Академия танца Бориса Эйфмана» — это государственное бюджетное профессиональное учреждение в Санкт-Петербурге. В студии отрабатываются инновационные методы подготовки танцоров 21 века.