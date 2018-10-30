В Саратове выберут детей для «Академии танца Бориса Эйфмана»

СЕГОДНЯ 11:02 2018-10-30T11:18:35+03:00

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В Саратове выберут талантливых детей для «Академии танца Бориса Эйфмана».

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, предварительный просмотр отборочной комиссией состоится 3 ноября в 16 часов.

Мероприятие пройдет в областном центре народного творчества имени Руслановой (улица Ломоносова, 20).

«Академия танца Бориса Эйфмана» — это государственное бюджетное профессиональное учреждение в Санкт-Петербурге. В студии отрабатываются инновационные методы подготовки танцоров 21 века.