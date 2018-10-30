Балашовца осудили на три года за 600 граммов маковой соломки
Мужчина ранее уже привлекался к ответственности
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В Балашове осудили местного жителя за незаконное приобретение и хранение для себя большого объема наркотиков.
- 26 июля мужчина насобирал 614 граммов наркосодержащего растения и стал хранить при себе. В этот же день его задержала полиция и изъяла всю маковую соломку, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.
Стоит отметить, что гражданин уже ранее привлекался по наркотическим статьям, однако продолжил вести подобный образ жизни.
Суд решил наказать собирателя мака на три года в колонии строгого режима.