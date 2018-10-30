В Энгельсе мужчина обокрал перинатальный центр

СЕГОДНЯ 10:37 2018-10-30T10:37:45+03:00

Его отправили в колонию строгого режима

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В Энгельсе Саратовской области вынесен приговор 26-летнему местному жителю.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре, молодого человека признали виновным в краже.

Суд установил, что 14 июля ранее судимый мужчина проник в подсобное помещение ГАУЗ «Энгельсский перинатальный центр». Оттуда он вынес имущество на сумму более 13 тыс. рублей.

Злоумышленника приговорили к году и восьми месяцам в колонии строгого режима.