2018-10-30T10:37:45+03:00
Происшествия

В Энгельсе мужчина обокрал перинатальный центр

Его отправили в колонию строгого режима
Екатерина Семенова
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В Энгельсе Саратовской области вынесен приговор 26-летнему местному жителю.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре, молодого человека признали виновным в краже.

Суд установил, что 14 июля ранее судимый мужчина проник в подсобное помещение ГАУЗ «Энгельсский перинатальный центр». Оттуда он вынес имущество на сумму более 13 тыс. рублей.

Злоумышленника приговорили к году и восьми месяцам в колонии строгого режима.

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