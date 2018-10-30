В Красноармейском районе у рецидивиста изъяли взрывчатое вещество

СЕГОДНЯ 10:14 2018-10-30T10:32:45+03:00

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В селе Золотое Красноармейского района во время осмотра дома 68-летнего рецидивиста нашли банку с порохом.

- Согласно заключению эксперта, данное взрывчатое вещество является смесью черного дымного пороха и бездымного пороха марки «Сокол», оба сделаны на заводе. Масса смеси — 423,8 грамма, — рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области.

Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело за незаконный оборот взрывчатых веществ.