В Красноармейском районе у рецидивиста изъяли взрывчатое вещество
Возбуждено уголовное дело
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В селе Золотое Красноармейского района во время осмотра дома 68-летнего рецидивиста нашли банку с порохом.
- Согласно заключению эксперта, данное взрывчатое вещество является смесью черного дымного пороха и бездымного пороха марки «Сокол», оба сделаны на заводе. Масса смеси — 423,8 грамма, — рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области.
Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело за незаконный оборот взрывчатых веществ.