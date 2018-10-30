В Саратове начали борьбу со снегопадом
На уборку вышли 124 рабочих и 88 машин
.Фото: Екатерина Семенова
Изменить размер текста:
В Саратове началась снегоуборочная кампания.
Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, после первого снегопада на улицы вышли 124 человека и 88 единиц спецтехники.
Работники коммунальных организаций высыпали на улицы города 40 тонн пескосоляной смеси и 32 тонны реагентов.
По прогнозу синоптиков, сильный снегопад продлится в течение дня, также ожидается гололедица. Работы по уборке города будут продолжены.