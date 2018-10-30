В Саратове начали борьбу со снегопадом

СЕГОДНЯ 10:08 2018-10-30T10:28:54+03:00

На уборку вышли 124 рабочих и 88 машин

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В Саратове началась снегоуборочная кампания.

Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, после первого снегопада на улицы вышли 124 человека и 88 единиц спецтехники.

Работники коммунальных организаций высыпали на улицы города 40 тонн пескосоляной смеси и 32 тонны реагентов.

По прогнозу синоптиков, сильный снегопад продлится в течение дня, также ожидается гололедица. Работы по уборке города будут продолжены.