Сотрудники саратовского минпрома ответят на вопросы про коррупцию

СЕГОДНЯ 10:01 2018-10-30T10:02:03+03:00

«Прямая линия» будет работать всего два часа

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Сотрудники министерства промышленности и энергетики Саратовской области проведут «прямую линию». Они ответят на вопросы по противодействию коррупции.

- Вопросы можно задать в пятницу, 2 ноября, с 9:00 до 11:00 по телефону: 26-46-17, — сообщили «КП-Саратов» в минпроме.

Там уточнили, что на звонки будут отвечать сотрудники отдела госслужбы и правовой работы регионального министерства промышленности.