Сотрудники саратовского минпрома ответят на вопросы про коррупцию
«Прямая линия» будет работать всего два часа
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Сотрудники министерства промышленности и энергетики Саратовской области проведут «прямую линию». Они ответят на вопросы по противодействию коррупции.
- Вопросы можно задать в пятницу, 2 ноября, с 9:00 до 11:00 по телефону: 26-46-17, — сообщили «КП-Саратов» в минпроме.
Там уточнили, что на звонки будут отвечать сотрудники отдела госслужбы и правовой работы регионального министерства промышленности.