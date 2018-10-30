В Балтайском районе водитель ВАЗа сам задержал угонщика

СЕГОДНЯ 10:00 2018-10-30T10:05:25+03:00

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В полицию Балтайского района хозяин автомобиля сам привел угонщика своей машины.

- Накануне ночью, 29 октября, в селе Царевщина 23-летний местный житель пытался угнать незапертый автомобиль ВАЗ-21011. Однако замысел не удался, его задержал владелец транспорта и отдал в руки правоохранителей, — рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области.

Возбуждено уголовное дело за угон.