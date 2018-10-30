Три саратовца получили медали ордена «За заслуги перед Отечеством»

СЕГОДНЯ 09:57 2018-10-30T10:06:44+03:00

К тому же саратовские медики стали «Заслуженными врачами»

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В Саратовской области местные жители удостоились государственных наград.

Как сообщили «КП-Саратов» в управлении кадровой политики и госслужбы, наградами отмечены пять граждан.

Председатель сельхозартели «Новые Выселки» Александр Ищенко, генеральный директор ЗАО «Пушкинское» Анатолий Меняйло и замруководителя Росреестра по Саратовской области Екатерина Беличенко удостоены медалей ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Завотделением областной клинической больницы Сергей Скопец и главврач городской детской поликлиники №2 Татьяна Сорокина удостоены званий «Заслуженный врач РФ».