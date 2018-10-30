Радаев обсудит с Мутко дотации для Саратовской области

СЕГОДНЯ 09:35 2018-10-30T09:51:53+03:00

Он примет участие в заседании правительственной комиссии по региональному развитию

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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев сегодня отправился в Москву для участия в работе правительственной комиссии по региональному развитию.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, планируется обсуждение финансовых вопросов. В частности, Валерий Радаев намерен поставить вопрос об объеме федеральных дотаций для выравнивания бюджетной обеспеченности.

Заседание комиссии проведет зампред правительства РФ Виталий Мутко.

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