В Аткарске отца-наркомана лишили родительских прав

СЕГОДНЯ 09:32 2018-10-30T09:32:36+03:00

С 2016 года он не интересовался жизнью ребенка и не платил алименты

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В Аткарске прокуратура решила лишить местного жителя родительских прав. Иск о лишении подала москвичка, ранее состоящая с этим мужчиной в гражданском браке.

- С 2016 года они вместе не проживают. Отец ребенка не занимается его воспитанием, не интересуется жизнью и здоровьем. Алименты также не платит, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области.

Также в надзорном ведомстве отметили, что гражданин употребляет наркотики. Это подает плохой пример несовершеннолетнему.

Прокурор поддержал иск и дал заключение о том, что ответчика нужно лишить родительских прав.