В Саратове у безработного украли 80 тыс. рублей
Мошенница, завладевшая деньгами, задержана
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11 октября этого года, в полицию поступило заявление на мошеннические действия от 51-летнего безработного.
- В сентябре 2016 года, находясь в доме №59 по улице Чапаева, 49-летняя гражданка, путем обмана и злоупотребления доверия, завладела денежными средствами в сумме 80 тыс. рублей, — рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области.
Накануне сотрудники полиции задержали подозреваемую, которая дала признательные показания. Как выяснилось, женщина ранее не судима и нигде не работает.