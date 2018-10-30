Рекордное количество спортсменов приняло участие в Международном турнире по дзюдо на призы профкома Балаковской АЭС

СЕГОДНЯ 08:52 2018-10-30T09:23:08+03:00

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При поддержке профсоюзного комитета Балаковской АЭС с 27 по 28 октября 2018 года прошел XXIV Международный турнир городов России и стран Содружества по борьбе дзюдо среди юниоров, юношей и девушек 1997–2001, 2002–2004 годов рождения.

Рекордное количество дзюдоистов приняло в этом году участие в турнире — 208 спортсменов, представляющих 14 команд. Впервые в Балаково приехали дзюдоисты из Армении и городов присутствия предприятий атомной отрасли — Сосновый Бор, Электросталь и Полярные Зори. Не в первый раз участниками турнира стали ребята из Донецкой народной республики и Казахстана, а также спортсмены шести регионов России — Ленинградской, Нижегородской, Пензенской, Самарской, Саратовской областей и республики Дагестан.

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- Уже в двадцать четвертый раз мы собираем этот спортивный форум. Радует, что вместе со статусом нашего турнира растет и количество его участников, — отметил в своей приветственной речи председатель профсоюзной организации Балаковской АЭС Петр Сорокин. — На этих соревнованиях вы не только совершенствуете свое спортивное мастерство, ощущаете причастность к большому спорту, но самое главное, общаетесь и находите новых друзей. Смотрю на вас и понимаю, что наш турнир — это полезное дело.

Поддержать юных спортсменов пришел и глава Балаковского муниципального района Александр Соловьев. «Турниры международного уровня, которые организует профком Балаковской атомной станции, повышают статус нашего города — о нем знают за пределами России, — отметил Александр Соловьев. — Растет привлекательность этих соревнований, заметно ширится география участников. Победа в этом турнире крайне важна для молодых спортсменов. Благодарен атомной станции за то, что предприятие уделяет большое внимание развитию спорта в нашем регионе.

По итогам соревнований было разыграно 13 комплектов наград. Победителями XXIV турнира в командном зачете стали дзюдоисты Казахстана — в их общей медальной копилке шесть золотых наград. Два «золота» у команды ДНР и по одной золотой медали увезли представители Ленинградской АЭС (Сосновый Бор), Нижегородской области, Армении, Саратова и Электростали. На счету балаковских дзюдоистов шесть медалей: три серебряных и столько же бронзовых.

Второй день турнира стал своеобразным тренингом — спортсмены сами выбирали себе соперников и в ходе схваток «оттачивали» собственное мастерство. Завершением турнира стал мастер-класс от чемпиона Европы и мира, двукратного победителя Сурдлимпийских игр Рината Кадырова — бывшего воспитанника спортивной секции дзюдо центра культуры и спорта «Антарес» профсоюзного комитета Балаковской АЭС.