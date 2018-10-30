В Красном Куте водитель сбил шедшую по дороге юную девушку

СЕГОДНЯ 08:51 2018-10-30T08:51:36+03:00

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В Красном Куте вчера вечером, 29 октября, случилось ДТП с участием девочки-подростка.

- В 18:30 у дома №92 по Армейской улице 55-летний водитель за рулем Kia Rio ехал по дороге и нарушил правила расположения машины. В результате он сбил 15-летнюю девочку, которая попутно шла по правому краю дороги, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона.

Отмечается, что подросток шла без светоотражающего жилета. После аварии ее госпитализировали.