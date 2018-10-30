2018-10-30T08:31:16+03:00
Происшествия

В Марксе водитель мопеда сбил 12-летнюю девочку

После нарушитель сбежал с места ДТП
Ольга Муравлёва
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В Марксе Саратовской области вчера вечером, 29 октября, в 20:15 произошла авария с участием пешехода.

- Около дома №5 по проспекту Строителей 12-летняя девочка переходила дорогу, а в это время на нее наехал мопед, — сообщили «КП-Саратов» в региональной Госавтоинспекции.

Водитель двухколесного транспорта сбежал с места ДТП, а девочку госпитализировали. Сейчас ищут нарушителя и очевидцев инцидента, которые смогут пролить свет на данное ЧП.

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