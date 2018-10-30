В Саратове молодой угонщик украл 35 шоколадок

СЕГОДНЯ 08:26 2018-10-30T08:32:56+03:00

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29 октября в полицию Волжского района Саратова поступило сообщение о краже из магазина.

Как рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД, согласно заявлению сотрудника безопасности, 18 октября неизвестный из торгового зала универсама «Гроздь» на Бакинской, 6 похитил шоколадки.

Добычей гражданина стали 35 плиток Milka.

Подозреваемого удалось задержать — им оказался 24-летний ранее судимый за угоны и хранение наркотиков парень. Его отправили под подписку о невыезде. Возбуждено уголовное дело.