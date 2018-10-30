Пьяный водитель устроил ДТП у бассейна «Саратов»
Госпитализированы пострадавшие, в том числе ребенок
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В Саратове вчера вечером, 29 октября, случилось ДТП с участием двух автомобилей.
- На Чернышевского, у бассейна «Саратов», пьяный водитель Datsun протаранил «Ниву». В отечественной машине сидели муж с женой и ребенок, — сообщил «КП-Саратов» спецкорреспондент.
В результате ДТП госпитализирован ребенок, а также пассажиры иномарки.
Очевидцы сообщают, что все находившиеся в «Датсуне» граждане были пьяны. В момент аварии из этой машины потек газ, спасатели оперативно ликвидировали угрозу взрыва.
На месте также работали «скорая помощь», Центр медкатастроф, ДПС и следователи ГСУ по расследованию автокатастроф.