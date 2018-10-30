Саратовцы прислушались к рекомендациям МЧС

СЕГОДНЯ 07:33 2018-10-30T07:54:06+03:00

Первый снегопад не застал врасплох жителей областного центра

Изменить размер текста: A A

Утром 30 октября, несмотря на выпавший снег, дорожная обстановка в Саратове достаточно благополучная. Горожане прислушались к рекомендациям МЧС, где накануне предложили отказаться от поездок на личном транспорте, особенно если он «не переобут» в зимнюю резину.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», в утренний час пик сложность заторов по городу не превысила пяти баллов из десяти возможных.

Днем 30 октября в большинстве районов Саратовской области небольшие и умеренные осадки (дождь, мокрый снег и просто снег), местами они будут сильными. Возможны слабые гололед и метель.

Первый снег в СаратовеФото: Екатерина Семенова

В Саратове днем также ожидается небольшой снег, температура от -2 до +1 градуса.