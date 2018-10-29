2018-10-29T17:41:38+03:00
Общество

Губернатор попросил прокуратуру распутать «хитросплетения» мошенников с ЖСК на Федоровской

Депутат Татьяна Касаева заявила, что все решения будут принимать суды
Александр Уриевский
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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев попросил помощи регионального прокурора Сергея Филипенко в деле с дольщиками объектов на Федоровской улице, которых вместо двух домов оказалось уже восемь.

- Тут такие хитросплетения, мы не разберемся. Я слушаю и уже ничего не понимаю, думаю никто уже не понимает о чем речь идет, — сказал Радаев.

Сергей Филипенко ответил, что обязательно во всем прокуратура разберется и составит свою дорожную карту по дальнейшим действиям.

Депутат Татьяна Касаева заявила, что все решения будут принимать суды, от этого будет зависеть дальнейшая судьба дольщиков. Касаева резюмировала, что на суды повлиять никто не может.

- Как это не можем?! Мы должны составлять свою позицию, защищать ее и добиваться справедливых решений, — заявил Валерий Радаев.

По его словам, если точка зрения грамотная, то, конечно, можем влиять на решения.

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