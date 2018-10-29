2018-10-29T17:22:58+03:00
Общество

Дольщики саратовского ЖСК «Времена года» хотят видеть куратором Ольгу Алимову

Нынешний куратор — Василий Максимов — их не устраивает
Александр Уриевский
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Дольщики ЖСК «Времена года» на пересечении улиц Чапаева и Зарубина в Саратове попросили сменить куратора от Государственной думы. Они заявили, что никакой поддержки от Василия Максимова они не видят.

- Нам завидно, такое вот жесткое слово, что у других дольщиков есть такие помощники от Госдумы, как Ольга Баталина, Татьяна Касаева, особенно — Николай Панков. Подскажите, как нам сменить куратора? — спросили дольщики.

Губернатор Радаев заметил, что этот вопрос надо обсудить.

- Мы хотим, чтобы кураторство над нашим домом взяла депутат Госдумы от КПРФ Ольга Алимова, — заявили дольщики.

Глава региона заметил, что это правильное решение. Предложение было внесено в протокол.

Также дольщики ЖСК «Времена года» рассказали, что куратор от облдумы Вадим Рогожин с людьми не встречается, а общение ограничивается звонками за пару часов до каждого совещания в понедельник.

- Звонит и спрашивает, что у вас нового? А мы сами у него хотели бы это спросить, — недоумевают люди.

Эти слова поддержал строитель и депутат облдумы Леонид Писной. Он заметил, что месяц просил от коллеги Рогожина подготовить запрос. По его словам, он только и делает, что спрашивает, как дела.

Губернатор заметил, что дом ЖСК «Времена года» сложнейший, там нулевая готовность и масса запутанных юридических проблем. По поводу куратора от облдумы он сказал председателю областного парламента, что надо провести беседу с депутатом и «поменять отношение».

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