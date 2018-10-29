В Балакове поперек улицы упал столб

СЕГОДНЯ 17:10 2018-10-29T17:15:16+03:00

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Сегодня утром, 29 октября, на пересечении улиц Ленина и Факел Социализма в Балакове упал бетонный столб.

- Падение произошло после того, как автовышка зацепилась за провода и свалила опору. В результате обошлось без пострадавших. Однако движение на оживленном перекрестке было ограничено. Несколько часов по улице Ленина в старый город проехать было нельзя, — сообщили «КП-Саратов» пользователи социальной сети «ВКонтакте» из группы «Балаково и Балаковцы».

Ближе к обеду движение на месте падения столба восстановилось. Пострадавших в результате происшествия нет.