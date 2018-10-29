2018-10-29T17:08:17+03:00
Недвижимость

ЖСК «Оптимист-2000» будут достраивать до конца 2020 года

Инвесторов в достройку бывшего ЖСК «Оптимист» распределят по вновь созданным ЖСК
Александр Уриевский
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В правительстве Саратовской области вечером 29 октября началось очередное заседание рабочей группы по обманутым дольщикам под председательством губернатора Радаева.

Сегодня в очередной раз рассматривают группу домов, срок достройки которых не определен. В списке сегодня десять объектов в Саратове, за которыми стоят, по официальным данным, семьи 1 772 обманутых участников долевого строительства.

Первым и затяжным стало обсуждение дома на Алексеевской, Наумовской и Добряковской улицах — бывший ЖСК «Оптимист-2000» — там 383 дольщика. Они разделили свои секции дома на четыре ЖСК. У всех них разная степень готовности, Один из них, ЖСК «Реалист», планируется сдать до конца этого года.

Сложность с тем, чтобы инвестору приступить к работам в том, что министерство строительства вынуждено проводить конкурсные процедуры на компенсационные участки для инвесторов достройки — их на этот кооператив «Реалист» (блок секция 1Б бывшего «Оптимиста-2000») уже трое.

В итоге длительного обсуждения министр строительства и ЖКХ Дмитрий Тепин заверил, что единый подрядчик-инвестор будет определен до конца этой недели. С остальными договорятся, предложив перейти на достройку других блок-секций, чтобы не проводить конкурсов и не затягивать процесс достройки дома.

Остальные вновь созданные ЖСК, бывшие блок-секции «Оптимиста-2000», планируется начать строительство в этом году, а завершить в декабре 2019 и декабре 2020 годов.

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