Саратовец, отсидевший десять лет за убийство, попался на краже велосипеда

СЕГОДНЯ 16:32 2018-10-29T16:39:00+03:00

Похитителя задержали во время сбыта краденого на Сенном рынке

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Накануне, 28 октября, во время проведения операции «Антикриминал» полицейские задержали подозреваемого в краже велосипеда.

- Патрулируя рынок, правоохранители обратили внимание на мужчину, который пытался продать подержанный двухколесный транспорт Trek Navigator, как раз такой же утром был украден в подъезде одного из домов Фрунзенского района, — рассказали «КП-Саратов» в ГУ МВД по Саратовской области.

После задержания подозреваемый признался в краже. Кроме того, выяснилось, что воришка также отсидел десять лет за убийство.