2018-10-29T16:20:11+03:00
Общество

СГЮА организует V всероссийское совещание комиссий по делам несовершеннолетних

Оно пройдет 1 и 2 ноября в Москве
Екатерина Семенова
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Саратовская государственная юридическая академия совместно с министерством просвещения Российской Федерации организует V всероссийское совещание по вопросу организации деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав: «Совершенствование системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: эффективность взаимодействия органов и учреждений и социально ориентированных некоммерческих организаций».

Мероприятие состоится 1 и 2 ноября в Москве на базе Московского государственного юридического университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Саратовская государственная юридическая академия уже четвертый раз становится главным организатором Всероссийского совещания по вопросу организации деятельности КДНиЗП: в октябре 2015 года такое мероприятие проходило в Саратове на базе СГЮА, в 2016 – в Уфе, в 2017 – в Туле. Дважды в июне 2017 и 2018 года СГЮА становилась площадкой для проведения всероссийских научно-практических конференций «Столетие создания комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав: проблемы, перспективы».

На предстоящем V всероссийском совещании будут работать пять тематических площадок, на двух из которых модераторами выступят представители СГЮА. Делегация академии проведет мастер-классы, презентации и круглые столы для специалистов органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, представителей общественных объединений, работающих с детьми. В рамках совещания студенческий медиацентр СГЮА «SM Production» представит социальный видеоролик о роли комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в жизни детей и подростков.

По итогам мероприятия будут сформулированы основные предложения и идеи по совершенствованию работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав.

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