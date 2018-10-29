В Северстали подтвердили незначительное превышение радиации привезенного металла
В АО «Северсталь — Сортовой завод Балаково» подтвердили незначительное превышение радиации на транспортном средстве, которое привезло металлолом на предприятие.
- Измерения провели специалисты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области». Мощность дозы на поверхности кузова составила 0,92 мкЗв/ч, что не представляет опасности для персонала завода, населения и окружающей среды, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Северстали.
Машину с металлом не пустили на территорию предприятия, а переместили на изолированную площадку за заводом, куда не пройдут посторонние.
Транспорт с грузом вернут поставщику как несоответствующее техническим требованиям.
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