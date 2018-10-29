2018-10-29T16:03:27+03:00
Общество

В Северстали подтвердили незначительное превышение радиации привезенного металла

Однако оно опасности для людей и окружающей среды не представляет
Ольга Муравлёва
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В АО «Северсталь — Сортовой завод Балаково» подтвердили незначительное превышение радиации на транспортном средстве, которое привезло металлолом на предприятие.

- Измерения провели специалисты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области». Мощность дозы на поверхности кузова составила 0,92 мкЗв/ч, что не представляет опасности для персонала завода, населения и окружающей среды, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Северстали.

Машину с металлом не пустили на территорию предприятия, а переместили на изолированную площадку за заводом, куда не пройдут посторонние.

Транспорт с грузом вернут поставщику как несоответствующее техническим требованиям.

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