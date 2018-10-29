Саратовцы просят устроить ливневки на проспекте Кирова
В мэрию Саратова поступают предложения по благоустройству пешеходных зон.
Как рассказали «КП-Саратов» в администрации, на их основании будут разработаны проекты реконструкции проспекта и площади Кирова.
Были озвучены некоторые пожелания. Например, жительница Ольга считает, что необходимо установить таблички, запрещающие пешеходам передвигаться по велодорожкам. Другой горожанин — Никита — полагает, что для уличных музыкантов должны быть отведены специальные зоны с возможностью подключения к электросетям. По его мнению, это привлечет больше артистов на пешеходную зону.
Кроме того, на проспекте Кирова предложено использовать разную плитку для визуального разделения пространства.
Саратовцы просят уделить особое внимание устройству ливневкам.