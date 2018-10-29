2018-10-29T16:07:49+03:00
Общество

Саратовцы просят устроить ливневки на проспекте Кирова

Уличных музыкантов предложено отправить в специальные зоны
Екатерина Семенова
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В мэрию Саратова поступают предложения по благоустройству пешеходных зон.

Как рассказали «КП-Саратов» в администрации, на их основании будут разработаны проекты реконструкции проспекта и площади Кирова.

Были озвучены некоторые пожелания. Например, жительница Ольга считает, что необходимо установить таблички, запрещающие пешеходам передвигаться по велодорожкам. Другой горожанин — Никита — полагает, что для уличных музыкантов должны быть отведены специальные зоны с возможностью подключения к электросетям. По его мнению, это привлечет больше артистов на пешеходную зону.

Кроме того, на проспекте Кирова предложено использовать разную плитку для визуального разделения пространства.

Саратовцы просят уделить особое внимание устройству ливневкам.

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