В Пугачеве в результате ДТП пострадали два пассажира
Водитель «Лады» не уступил дорогу иномарке
Изменить размер текста:
Сегодня, 29 октября, в 11:40 на перекрестке улиц Красноармейская и Топорковская в Пугачеве 62-летний водитель «Лады Веста» не уступил 45-летнему мужчине за рулем Chevrolet Lanos, который ехал по главной дороге. В результате произошло столкновение.
- В ДТП оба водителя не пострадали, а вот их пассажирам 51 и 56 лет пришлось оказывать медицинскую помощь на месте аварии, — рассказали «КП-Саратов» в ГИБДД по Саратовской области.
От дальнейшей госпитализации пострадавшие отказались.