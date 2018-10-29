В Пугачеве в результате ДТП пострадали два пассажира

СЕГОДНЯ 15:41 2018-10-29T16:09:39+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, 29 октября, в 11:40 на перекрестке улиц Красноармейская и Топорковская в Пугачеве 62-летний водитель «Лады Веста» не уступил 45-летнему мужчине за рулем Chevrolet Lanos, который ехал по главной дороге. В результате произошло столкновение.

- В ДТП оба водителя не пострадали, а вот их пассажирам 51 и 56 лет пришлось оказывать медицинскую помощь на месте аварии, — рассказали «КП-Саратов» в ГИБДД по Саратовской области.

От дальнейшей госпитализации пострадавшие отказались.