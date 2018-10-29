В Саратовской области из-за нарушения санитарных норм закрыли три детсада

СЕГОДНЯ 14:44 2018-10-29T15:11:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Управление Роспотребнадзора по Саратовской области опубликовало итоги проверки детских садов региона за девять месяцев 2018 года.

По итогам проверки более 300 дошкольных учреждений выяснилось, что все учреждения имеют оборудованные пищеблоки, кроме двух частных детсадов в Энгельсе, которые практикуют привозное питание.

- За нарушения санитарного законодательства привлечены к ответственности в виде административного штрафа 369 должностных и юридических лиц. Направлено на рассмотрение в суды 36 дел, из них по 16 вынесены решения о назначении административного штрафа, — рассказали «КП-Саратов» в областном Роспотребнадзоре.

Кроме того, по причине неудовлетворительного санитарно-технического состояния помещений, в области закрыты три детских сада в Балтайском, Базарно-Карабулакском и Саратовском районах. Два объекта уже возобновили работу после устранения выявленных нарушений.